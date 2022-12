Mercato Milan / Giroud non basta, altro botto in attacco: si parla di… | News

Un infinito Olivier Giroud sta trascinando la sua Francia al Mondiale così come ha fatto e continuerà a fare con la maglia del Milan. I rossoneri sono pronti a premiarlo con un rinnovo per blindarlo per un altro anno. Un accordo che dovrebbe andare in porto senza troppi problemi al rientro di Giroud dal Qatar. D'altro canto però, bisogna tenere presente che il francese il prossimo settembre compirà 37 anni. E le alternative, al momento, non danno grandi garanzie.