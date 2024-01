Cairo scherza: “Noi interessati a Colombo? Ma chi, Cristoforo?”

A margine dell'assemblea di Lega ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo che ha detto: “Se Colombo ci piace? Ma Colombo quale? Cristoforo? Non parlo dei giocatori degli altri, ma è un buon attaccante, però è del Milan ".

"Sta facendo molto bene, ha fatto tante vittorie. E' una bella squadra con tanti buoni giocatori, credo che il mister stia guardando tutti e abbia voglia di far salire qualcuno". Queste le parole di Urbano Cairo a margine dell'assemblea di Lega .

