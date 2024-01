Cairo: “Buongiorno rimane con il Torino al 100%, punto e basta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Torino ha voluto chiudere in maniera definitiva la porta al Milan per il difensore

Il calciomercato invernale sta entrando nella fase calda. Il Milan continua a lavorare per trovare i giusti rinforzi. Dopo gli arrivi di Gabbia e Terracciano , l'idea della dirigenza è di puntare ancora un altro rinforzo in difesa .

Le parole del presidente del Toro: "Con Riso siamo in buonissimi rapporti. Il tema di Buongiorno, come ho già detto, non è un tema all'ordine del giorno, per cui Buongiorno resta con il Toro, punto e basta. Nella maniera più assoluta, resta al 100%".