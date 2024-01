Costacurta: “Buongiorno sarebbe un colpo straordinario per il Milan”

L'ex difensore del Milan, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del difensore del Torino, grande obiettivo dei rossoneri per questo mercato

Il calciomercato invernale è nel pieno del suo svolgimento. In questa sessione il Milan ha già messo in rosa due innesti. Il primo è stato il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal , l'altro è stato l'acquisto di Filippo Terracciano dal Verona .

Nonostante questo, il club rossonero vorrebbe ancora fare un colpo in difesa . E il nome preferito è quello di Alessandro Buongiorno del Torino . Il giocatore piace molto, anche se il presidente granata Cairo non vuole cederlo a gennaio .

Sul capitano del Toro si è espresso Alessandro Costacurta a Sky Sport. Le parole dell'ex rossonera: "Sarebbe il colpo del mercato di gennaio. Migliora anno dopo anno. Sarebbe un colpo straordinario per il Milan perché di difensori così forti non ce ne sono così tanti ".

