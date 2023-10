Cairo: “Belotti voleva andare al Milan, ma Fassone ce lo chiese in prestito”

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche dell'affare Belotti, e dei rimpianti per non averlo ceduto prima che se ne andasse a zero: "È andata così. Belotti ci mette 12 partite per segnare un gol, esplode al secondo anno con Mihajlovic che in attacco gioca a 3. Segna 26 reti. Gli dico: 'Io, nel nuovo contratto, ti metterei una clausola di 100 milioni per l’estero. È un modo per posizionarti'. Avevano appena venduto Higuain per 90. Infatti, una sera a cena con Florentino Perez, a Madrid, mentre stiamo parlando dei nostri giocatori, gli dico: 'Sto pensando di mettere una clausola di 100 milioni al mio centravanti".