Bucciantini: “Rashford potrebbe essere un colpo alla Pulisic, anche lui…”

Marco Bucciantini ha rilasciato delle dichiarazioni sull’interesse del Milan per Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United

Il mercato invernale ha aperto i battenti da pochi giorni, ma in casa del Milan si hanno le idee chiare sulle mosse da effettuare per migliorare la rosa attuale.

Tra i giocatori più apprezzati dalla dirigenza rossonera c’è Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Proprio nelle ultime ore i dirigenti meneghini hanno incontrato il fratello-agente del giocatore per parlare del suo possibile arrivo in rossonero.