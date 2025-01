Calciomercato Milan: non solo Rashford! Di Marzio: “Vogliono anche…”

Veramente tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Il club è molto attivo su più fronti, come confermano le ultime notizie che circolano in ambiente rossonero in queste ore. E, passo dopo passo, il Milan è convinto di poter arrivare a dama per i suoi obiettivi. Da questo punto di vista, sarà molto importante anche il mercato in uscita. Okafor è destinato al Lipsia, ma occhio anche a Chukwueze e a qualche altro giocatore che potrebbe salutare già a gennaio. In entrata invece l'obiettivo numero uno è e rimane Marcus Rashford, ma il Milan ha anche altri obiettivi di calciomercato oltre all'attaccante inglese. Rashford rappresenterebbe il colpo grosso per il rilancio, ma servono puntelli importanti anche in altri reparti. E allora facciamo il punto su tutte le ultime news di mercato di casa Milan nella nostra consueta raffica rossonera. Senza perdere altro tempo, iniziamo subito a sfogliarla una notizia dopo l'altra partendo da un nome nuovo finito nei radar del Diavolo <<<