Bucciantini: “Se penso a Jovic, mi sarei tenuto Colombo tutta la vita”

L'opinionista, dagli studi di Sky Sport, si è espresso sul vice Giroud, parlando anche del centravanti mandato in prestito dal Milan al Monza

Il Milan ieri ha pareggiato 2-2 contro il Lecce al Via del Mare, perdendo terreno nella lotta Scudetto. Nel finale inoltre Giroud si è fatto espellere per parole irriguardose nei confronti dell'arbitro.

Le parole dell'opinionista: "Io vedo questo Colombo e in Serie A mi sembra un ragazzo già pronto. Anche lo scorso anno aveva fatto bene a Lecce. Se penso a Jovic, che non è mai entrato fino ad ora in condizione, allora mi sarei tenuto Colombo tutta la vita".