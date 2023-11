Mercato, Di Marzio spiazza tutti: “Ecco chi vuole comprare il Milan” / News

Il Milan approccia alla sosta dopo un periodo terribile. Dalla scorsa pausa per le Nazionali ad oggi solamente due pareggi con Napoli e Lecce (in entrambe le partite il Milan era avanti di due gol) e due sconfitte casalinghe contro Juventus e Udinese in campionato. L'unica gioia è arrivata a San Siro in Champions League contro il PSG, che però ha schiantato i rossoneri tra le mura amiche. Un ruolino di marcia pessimo e non solo per quanto riguarda i risultati. L'infermeria del Milan infatti continua a riempirsi, mentre piovono critiche su Stefano Pioli e la sua gestione. Serve una svolta immediata dopo la sosta e anche il mercato potrebbe dare una mano al Milan.