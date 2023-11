Milan, David rimane l’obiettivo per l’attacco: la strategia rossonera

L'attaccante canadese continua a essere un grande obiettivo di mercato per il Milan e Furlani ha una strategia ben chiara per la trattativa

Il Milanè in una fase delicata della sua stagione ed è alle prese con un problema legato agli infortuni. La società ci sta lavorando, così come sta pensando anche alle mosse di mercato per il futuro.

Tra queste ci sarà indubbiamente un colpo in attacco. L'obiettivo numero uno ormai da mesi è Jonathan David del Lille. Il canadese sta facendo bene in Ligue 1 ormai da anni, essendo andato in doppia cifra in campionato per tre stagioni di fila.

Il club francese valuta il giocatore 40 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini, una sua partenza a gennaio è esclusa. Furlani, nonostante la scadenza a giugno 2025, continua a puntare deciso su di lui per l'estate ed è convinto di poter abbassare la richiesta del Lille.

