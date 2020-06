Brescia, respinta offerta da oltre 60 milioni per Tonali

MILANO – Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha dichiarato al Corriere dello Sport di aver ricevuto – e rifiutato – un’offerta dal Barcellona per Sandro Tonali, centrocampista seguito anche dal Milan: “Nasser lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi, ma lui in Francia non vuole andare. Inter e Juve sono le destinazioni che preferisce. Il Napoli mi ha offerto 40 milioni, la Fiorentina è pronta a fare carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del Covid il Barcellona era arrivato a proporre 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7 e mezzo a testa. Credo che i dirigenti catalani abbiano ricevuto una risposta che non hanno gradito. E non da Tonali. Il prezzo? Non sto trattando con nessuno. Ci sono ancora dodici partite da giocare in campionato e il ragazzo deve restare sereno”.

