Boquete: “Deluse dal risultato della Coppa Italia. Champions? Siamo motivate”

Ecco le parole di Veronica Boquete al canale Twitch del Milan

Tra i protagonisti, in negativo della finale di Coppa Italia Femminile di domenica sera, c’è stata la centrocampista offensiva Veronica “Vero” Boquete. La spagnola, infatti, dagli undici metri ha sbagliato il primo rigore della lotteria, che hanno regalato la vittoria alla Roma. Nella giornata di ieri la 34enne ex Bayern Monaco e Utah Royals ha rilasciato un’intervista al canale Twitch del Milan. Ecco le sue parole:

Sulla Coppa Italia – “Siamo rimaste deluse dal risultato finale ma nel calcio queste cose succedono. Il gesto di Maldini nel venirci a consolare è stato unico”.

Tifosi allo stadio – “Contentissima, è stato veramente speciale. Guardate i volti dei tifosi è stato particolare, perché è da molto tempo che non li vedevamo. In certi momenti della partita sono molto importanti”.

Sulla Champions League – “Vogliamo assolutamente i gironi. Per prima cosa dovremo affrontare i due turni preliminari: il secondo sarà particolarmente più complicato perché vi è il rischio di incrociare avversari tipo Real Madrid e Arsenal, ma siamo motivate e ci crediamo”.

Su Boquete una sorta di Ibra al femminile – “A volte scherzo molto con la squadra su questa cosa, ma Ibrahimovic è unico al mondo”.

Su Giacinti – “Vi sono poche attaccanti così forti in circolazione in Italia. Aiuta la squadra e segna molto velocemente”.

Sulla partita più bella – “Certamente quella contro l’Inter. Ho realizzato una doppietta importante che ci ha permesso di eliminare le nerazzurre e volare in finale di

Coppa Italia”.

Sul calcio femminile estero – “Sono un po’ più avanti rispetto a qui, ma penso che i top club come il Milan stiano facendo un grande lavoro. Occorre pazienza e visibilità”.

Sul numero di maglia – “Scherzo molto con Giacinti e Spinelli, perché all’epoca giocavo con la 21 e con la 9, ma mi tengo stretta l’87″.

Sul dialogo in campo – “A volte guardo le altre e penso molte volte “Forse parlo troppo” (ride). Questa è una parte del mio calcio e del mio modo di giocare, l’esperienza mi aiuta tanto” .

