Giacinti a Sky Sport: “Vogliamo la Coppa Italia, ma anche la Roma la vuole”

Ecco le parole di Valentina Giacinti all'emittente satellitare

Redazione Il Milanista

MILANO - Domenica sera il Milan Femminile affronterà la Roma. Una partita importantissima per entrambe le formazioni visto che in palio c'è la Coppa Italia. Vincere un trofeo sarebbe la ciliegina di un'ottima stagione delle rossonere di Ganz, già qualificate in Champions League. In vista del match di Reggio Emilia ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano delle rossonere Valentina Giacinti. Ecco le parole della numero 9.

Le parole della Giacinti a Sky Sport

Sulla finale di Coppa Italia: “È il sogno di entrambe le squadre alzare questo trofeo. La stiamo vivendo in modo sereno e siamo serene, cerchiamo di tenere lontana la tensione dalla nostra testa”.

Avete mollato un po’ dopo la qualificazione in Champions? “Sicuramente l’importanza della Coppa ci ha portato lì con la testa. Non era facile la qualificazione in Champions, c’era un gran Sassuolo che ci ha tenuto testa fino all’ultimo. Una volta conquistata la Champions è stato normale inconsciamente avere la testa già alla finale”.

Su Bartoli, difensore della Roma: “La grande forza di Eli è l’aggressività e la grinta, bisogna rispondere con grinta e cattiveria. Dobbiamo essere 11 Bartoli contro una Bartoli (ride, ndr)”.

Sul futuro: “Essere capitano non è una cosa messa a caso, io personalmente sto bene qui. Stiamo lavorando per prolungare il contratto, sono innamorata di questa società. Spero di restarci il più a lungo possibile”.

Sulla polemica intorno alla nazionale cantanti: “Sono rimasta delusa, sinceramente non mi aspettavo che nel 2021 ci fossero ancora questo tipo di persone. Spero che qualcuno prenda posizione, mi fa molto piacere che la Juventus scenda in campo perché noi siamo giocatrici, siamo atlete ma soprattutto siamo donne. Non esiste una cosa del genere, sono contenta anche che il Milan faccia parte di un’organizzazione che si occupa delle discriminazioni verso noi donne. Questo messaggio deve passare, deve passare anche che stasera si debba donare ma rimane comunque un fatto agghiacciante”.