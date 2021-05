Bonera a Sky: “Ora voglio dare il mio contributo, ma sogno una panchina”

Ecco le parole di Daniele Bonera a Sky Sport

MILANO - Questa sera, a Danzica al Gdańsk Stadium, gli spagnoli del Villarreal affronteranno il Manchester United per la finale di Europa League. La formazione spagnola, negli anni e nelle stagioni passate, ha avuto nelle proprie fila molti giocatori italiani come Alessio Tacchinardi, Nicola Sansoni, Giuseppe Rossi e Daniele Bonera. E proprio quest'ultimo dopo 152 presenze in Milan passò agli iberici dove collezionò 42 presenze in 4 stagioni prima di ritirarsi. Oggi l'ex difensore classe '81 è nello staff di Pioli e quest'anno ha anche collezionato le sue prime panchine da allenatore (contro il Napoli perché il tecnico e il suo vice erano indisponibili per via del Covid n.d.r.).

Il collaboratore tecnico di Piolioggi, ai microfoni di Sky Sport, si è confrontato con il suo ex compagno di squadra Santi Cazorla che dopo le esperienze in Spagna e in Inghilterra (Arsenal) si è trasferito nel club qatariota dell'Al-Saad, con i quali in stagione ha collezionato venti presenze mettendo a referto ben 13 gol e ben 11 passaggi vincenti: "Sono molto contento di vederti. Per il Villarreal la vittoria stasera sarebbe la chiusura di un cerchio, so quanto hanno investito per raggiungere un trofei, incrocio le dita e non dico altro. Cazorla è uno dei cinque calciatori più forti con cui ho giocato, la sua capacità di gestione del pallone è sorprendente".

SUL MILAN - "Abbiamo fatto, come ha detto la proprietà e la dirigenza, una stagione importante e ora dobbiamo ricaricare le batterie, vista la qualità e il livello degli impegni che ci aspetteranno, ora però abbiamo bisogno di rilassarci. Pioli? Persona molto equilibrata, preparata e meticolosa, gli aggettivi si sprecano, a livello umano mi ha stupito per la capacità di tenere coeso il gruppo. Ho imparato tantissimo in questo mio secondo anno da collaboratore, però l'idea di essere primo allenatore c'è, per adesso mi concentro a dare il mio contributo".