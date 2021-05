Serata trionfale allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia per il Milan. In barba a tutti gli scettici che davano il Diavolo fuori dalla Champions, i ragazzi di Pioli hanno messo in campo una prestazione straordinaria contro la tanto decantata Atalanta, mandandola al tappeto con due reti di Kessie. Con l'entusiasmo che deriva da tale trionfo, la dirigenza meneghina si prepara per assemblare una squadra degna del grande palcoscenico europeo riconquistato dopo 7 lunghi anni <<<