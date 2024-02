L’ex Milan Biglia si ritira: “In Italia per il corso da allenatore”

Lucas Biglia appende gli scarpini al chiodo. L'ex centrocampista di Milan e Lazio , con oltre 150 presenze in Serie A, ha annunciato il ritiro , dopo aver giocato nella scorsa stagione con l' Istanbul Basaksehir , in Turchia .

Il suo contratto era scaduto il 30 giugno 2023 . In seguito l'argentino si era preso del tempo per riflettere sul futuro. L'ex rossonero poi ha preso la decisione di fermarsi e ha spiegato tutto al quotidiano Olé.

Le sue parole: "Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Independiente, le apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari".