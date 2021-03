Bianchini: “Ronaldo poteva rossonero già nel 1997”

MILANO – Gennaio 2007, il Milan acquista dal Real Madrid Ronaldo. Il passaggio del brasiliano in rossonero fece infuriare i tifosi nerazzurri che lo avevano amato (e mai dimenticato). Il club di via Aldo Rossi fu (quasi) costretto a comprare il Fenomeno visto la non (spesso) ottima condizione ottimale di Filippo Inzaghi e di Alberto Gilardino e, soprattutto, lo scarso impatto di Ricardo Oliveria, acquistato per 17 milioni di euro.

Certo alla fine il 2007 fu una grandissima stagione per la formazione rossonera che riuscì ad alzare al cielo la Champions League nella rivincita contro il Liverpool. Un trofeo che però Ronaldo non conterà mai nella sua bacheca visto che l’allora regolamento non permetteva ai giocatori di scendere in campo con più di una squadra. Eppure 10 anni di prima…

Ronaldo fu offerto al Milan nel 1997