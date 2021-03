Inzaghi: “Milan-Manchester del 2007? Mi vengono in mente tre cose…”

MILANO – Il tecnico del Benevento e leggenda del Milan, Pippo Inzaghi, ha concesso un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla sfida che tra qualche ora metterà di fronte la squadra rossonera e il Manchester United: “In tutto il mondo conoscono questi due club. Sono maglie che hanno un fascino enorme. Chiunque indossi quei colori sa che è atteso da un compito speciale e gratificante, ma anche da una notevole responsabilità. Quando giochi una partita come questa, in uno stadio imponente e importante come l’Old Trafford, anche se vuoto, sai già che puoi vincere o perdere, ma di sicuro crescerai. In queste sfide secondo me non ci sono favoriti. E se ci sono, il pronostico conta comunque fino a un certo punto. Bisogna solo correre e lottare per 180 minuti tra andata e ritorno, e poi tirare le somme. Questa gara arriva troppo presto ed è un peccato, ma di sicuro chi passa il turno avrà una grande spinta per prosieguo della competizione. Ai ragazzi del Milan auguro soprattutto di godersela: queste emozioni ti restano dentro e ti arricchiscono. Io tifo per loro”.

SU MILAN-UNITED DEL 2007 – “Quando ripenso a quella sera, mi tornano subito in mentre tre cose. Gli sguardi sul pullman: eravamo tutti concentratissimi. La pioggia: durante il primo tempo venne giù un temporale pazzesco. La gente: San Siro è sempre speciale, ma quella sera lo fu ancora di più. Il 3-2 dell’andata ci diede una carica particolare, perché all’Old Trafford avevamo dimostrato di non essere inferiori e volevamo confermarlo a San Siro. Infatti giocammo una partita straordinaria”.

SUL MILAN IN CAMPIONATO – “Sta facendo un cammino strepitoso e sono colpito dall’entusiasmo che trasmette mentre gioca a chi guarda. Si vede che i ragazzi hanno voglia di correre, di attaccare, di riportare in alto il club. Sono sicuro che nella prossima stagione il Milan tornerà sul palcoscenico della Champions League“.