Bianchessi: “Se il calcio non riparte si rischia una catastrofe”

MILANO – Intervistato dal quotidiano ‘Il Messaggero’, Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, oggi alla Lazio, ha duramente criticato la concreta ipotesi che il governo non permetta la ripresa del campionato: “Spero che al governo ci sia gente con conoscenza del mondo del calcio e con abilità di mediazione, perché altrimenti si rischia una catastrofe. Il sistema calcio, sommando tutte le leghe, nel 2017-18 ha fatturato 4,7 miliardi di euro dando lavoro a 300.000 persone. Inoltre ha una grande valenza sociale”.

SUL NUOVO DECRETO – “Penso sia assurdo che i calciatori possano allenarsi nei parchi pubblici e non nei propri centri sportivi in totale sicurezza. Provate pensare alle migliaia di persone che dal 4 maggio prenderanno la metropolitana. Eppure non si permette a dei giocatori di correre all’aperto nei propri centri sportivi, perché? Ci vorrebbe più buon senso e una riflessione logica prima di fare emanare norme del genere”.

