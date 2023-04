Berlusconi: “Napoli-Milan, tanti ricordi. Peccato che non ci sia Osimhen”

Il proprietario del Monza, ex presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del big match del Maradona

Berlusconi avrebbe voluto in rossonero Maradona: "Un rimpianto profondissimo". Ma non è stato possibile e ha spiegato il motivo: "Maradona era Napoli e le bandiere non si comprano, non si spostano. Sarebbe stato come prendere il cuore di un'intera città e portarlo a Milano. Sarebbe stato ingiusto".