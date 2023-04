News Milan / Di Marzio dà l’annuncio su Leao: “Posso confermarvi che…”

Una telenovela di mercato infinita quella tra Rafael Leao e il Milan , con indiscrezioni e news che continuano a rimbalzare senza sosta. E quando una trattativa così complicata si protrae per così tanto tempo, i colpi di scena e i ribaltoni improvvisi possono essere sempre dietro l'angolo.

Quel che sappiamo ad oggi è che il Milan ha ancora tutte le intenzioni di trovare l'intesa con il giocatore e il suo entourage. Due i pericoli che il club rossonero vuole assolutamente evitare: svalutare il giocatore e dunque cederlo in estate a un prezzo inferiore a quello che ha in mente il Milan e - soprattutto - rischiare di perdere Leao a parametro zero nell'estate 2024.