Milan, stasera il big match con il Napoli: il grande momento degli azzurri

Questa sera al Maradona il Milan se la vedrà con la squadra di Luciano Spalletti, che sta dominando il campionato e vola verso lo Scudetto

Redazione Il Milanista

Stasera il Milanaffronterà una grande sfida. Alle 20:45 i rossoneri sfideranno il Napoli al Maradona. La squadra di Spalletti finora ha dominato il campionato. Gli azzurri sono lanciati verso la conquista dello Scudetto. Ma andiamo ad approfondire i numeri grazie al sito ufficiale del Milan. Il focus: "Torna il campionato e per il Milan è subito big match: i rossoneri faranno infatti visita, nel posticipo serale di domenica, al Napoli primo in classifica, in quello che sarà il primo dei tre incroci che alle due formazioni restano da giocare in questa stagione tra Serie A e Champions League. Ma se nella doppia sfida europea per aggiudicarsi un posto in Semifinale i valori verranno azzerati, quella di campionato parte da presupposti nettamente diversi.

La squadra di Spalletti sta dominando il torneo 22/23 in lungo e in largo e si è costruita un vantaggio di ben 19 punti sulle inseguitrici (considerando i 15 punti di penalità inflitti alla Juventus), al momento destinate soltanto a competere per i migliori piazzamenti in classifica in vista della prossima annata. Il Napoli 22/23 è protagonista assoluto anche nel confronto con la propria storia: per la prima volta in Serie A ha infatti vinto 23 delle prime 27 partite giocate.

Per rifarci a un passato più recente, un successo contro il Diavolo in questo turno gli permetterebbe già di eguagliare le vittorie ottenute nell'intero scorso campionato (24). Il favore del pronostico pende, numeri alla mano, dalla parte di Di Lorenzo e compagni; tuttavia, seppure la capolista debba affrontare un'avversaria che difetta di continuità sia in generale – nelle ultime nove giornate di Serie A solo il Lecce (sei) ha collezionato più sconfitte del Milan (cinque) – che in trasferta – gli undici di Pioli hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte di campionato (1V), incluse le due più recenti – al Maradona andrà in scena un match ad alta tensione e carico di motivazioni, tra i Campioni d’Italia in carica e i più probabili candidati al prossimo Tricolore".