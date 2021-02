Bennacer verso una maglia da titolare. I numeri dell’algerino

MILANO – L’ultima volta che Stefano Pioli ha potuto mandare in campo, dal primo minuto, Ismael Bennacer è stato il 13 dicembre 2020, quando la formazione scese in campo contro il Parma. Sabato, esattamente due mesi dopo, il tecnico emiliano potrà schierare nuovamente in campo dal primo minuto l’ex Empoli accanto a Franck Kessié. L’algerino, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti dovrebbe essere titolare contro lo Spezia.

Riavere in campo il centrocampista è un’importante notizia per Pioli. Il tecnico emiliano è riuscito a sopperire la sua lunga assenza schierando, nelle ultime settimane Tonali e Meité accanto al centrocampista ivoriano. Spesso anche anche coppia titolare. Il duo non ha fatto male, ma non è ancora per intesa, lettura della giocata e passaggi un’altra storia. Probabilmente sono il vero valore aggiunto di questo Milan. E a dimostrarlo sono i numeri della dell’algerino ex Empoli, riportati dall’edizione odierna odierna de La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da La Rosea, il numero 4 rossonero è fondamentale sia come regista che come mediano di rottura: finora Bennacer ha recuperato 65 palloni, ovvero una media di 6,5 a match. Numeri importanti considerando che gli altri centrocampisti hanno una media 3,95. Ma ci sono anche altri numeri da snocciolare. I passaggi, ad esempio, sono 425 con un media a gara di 52,5 (il doppio dei pari ruoli: 25.54). Finito? Ancora no. Le sue verticalizzazioni sostengono la difesa. Al momento sono 154, con una media pari a 15.4. Numeri anche quei importanti visto che gli altri registi hanno una media pari a 8.83. Il Milan potrà dunque riavere il suo centrocampista che con i suoi numeri cambia il Milan.

L’algerino ora corre verso una maglia da titolare. E lo ha dimostrato anche nel suo post su Instagram, nel quale l’algerino si è detto focalizzato all’obiettivo. Ovvero tornare in campo. Ecco il post completo pubblicato sul noto social network dall’ex Empoli: