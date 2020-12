Milan, si teme un lungo infortunio per Bennacer

MILANO – Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite, Ismael Bennacer è tornato in campo dal primo minuto questa sera contro il Parma. Tuttavia il centrocampista algerino, autore di una prestazione decisamente sottotono, è stato costretto ad uscire a un quarto d’ora dal termine a causa di un problema muscolare. Stando a quel che riferisce Sky Sport, si teme uno stiramento. Nei prossimi giorni verranno svolti tutti gli accertamenti necessari, ma c’è il concreto rischio che il Milan perda il suo regista di centrocampo per molte partite. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<