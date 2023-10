Bennacer: “Il recupero procede bene, ma non posso dire quando tornerò”

Il centrocampista del Milan, assente da maggio per infortunio, ha raccontato il suo percorso di recupero al canale YouTube 'Le Club des 5'

Come procede il suo recupero: "Va molto bene, procede tutto bene e sono nei tempi. Si tratta di un infortunio un po' particolare nel calcio, perché è coinvolta la cartilagine. E' uno stop un po' lungo e sinceramente non abbiamo una data esatta per il ritorno in campo. Abbiamo un periodo, tra i 6 e gli 8 mesi, ma poi dipenderà dalla reazione del ginocchio. Il derby di Champions? Era una partita particolare per me, tutti lo aspettavano: un derby in semifinale di Champions League. Era una delle partite più importanti della mia carriera. Ero frustrato, ma fa parte del mestiere: ognuno ha dei rischi, bisogna accettarlo. Non ho fatto troppe vacanze dopo, ero concentrato sulla rieducazione. Un infortunio lungo in cui ho trovato qualcosa di buono: quando si affronta qualcosa di così duro nella vita, bisogna vedere sia il bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno. Ne ho approfittato per ottimizzare il tempo nella mia vita, passare del tempo con la mia famiglia. Il campo mi manca moltissimo".

L'aspetto mentale: "E' quello più importante. Non avevo mai avuto un problema di questo genere, mi ha aiutato molto, così come essere con la mia famiglia. Ho voluto fare una parte della mia rieducazione in Qatar, perché è un ambiente in cui mi sento bene e che già conoscevo. La mia è stata un’operazione importante, per due mesi non ho potuto appoggiare il piede a terra. Ma non ho mai dubitato. L'infortunio è arrivato in maniera strana, non l’ho capito. Ho preso colpi ben più importanti in partita, ma non si può controllare tutto questo".

La voglia di tornare in campo: "Questa è stata la prima settimana in cui ho ripreso bene a correre e non ho avuto paura. Ho fatto la cosa più dura finora, non resta che ritrovare la condizione e capire la reazione del ginocchio ai carichi di lavoro in allenamento. Io voglio tornare al mio massimo livello, ma ci vorranno anche delle partite per farlo. Dicembre, gennaio, febbraio: non posso ancora dire quando tornerò, dipende dalle prossime settimane. Certo, la Coppa d'Africa è un momento importante ed è nei miei pensieri, così come le partite con il Milan. Bisogna fissare degli obiettivi quando si ha un infortunio così lungo. Uno di questi era la Coppa d'Africa, ma anche tornare a giocare con il Milan prima della competizione. Spero di contribuire al massimo, all'inizio anche solo da subentrato".

