Bennacer a Sky Sport: “E’ da tempo che non sto così bene” E sullo scudetto

Redazione Il Milanista

MILANO - Ismael Bennacer ha risposto alla chiamata della sua Algeria. Con la sua selezione il metronomo ex Empoli ha giocato appena 60 minuti contro lo Botswana, dopo la tribuna contro la Zambia. Nel match di Coppa d'Africa, vinto per 5 a 0 dalla selezione nordafricana, il rossonero ha anche preso un cartellino giallo al minuto 26.

Una buona notizia per Stefano Pioli visto che l'ex tecnico della viola, in vista della sfida contro la Sampdoria di sabato, ore 12.30, potrebbe riproporre la coppia mediana composta da Ismael Bennacer e Franck Kessié. Contro i liguri è importante, anzi fondamentale, vincere. Per questo i ritorni di Hakan Calhanoglu, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, tornati ieri a Milanello, e di Zlatan Ibrahimovic, Gigio Donnarumma, Simon Kjaer e Franck Kessié (sbarcheranno oggi) saranno fondamentali in vista del match contro la formazione di Claudio Ranieri. Non saranno della partita però Rafael Leao, Mario Mandzukic (che secondo il suo agente dovrebbe tornare la prossima settimana) e Davide Calabria.

Bennacer a Sky Sport

In vista del match delle 12.30 di Serie A di San Siro tra Milan e Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il metronomo rossonero Ismael Bennacer.Ecco le sue parole:

Sulla pausa con le nazionali e sulla sua condizione - "Sono andato in Algeria per giocare la seconda partita, 60 minuti. Sto molto bene, è da tanto tempo che non sto così bene"

Sugli ultimi impegni di campionato e sugli obiettivi stagionali - "Mancano 10 partite e io, come tutta la squadra, dobbiamo dare il 200%. Sono gli ultimi passaggi per cercare di raggiungere qualcosa di grande. Non giochiamo per essere secondi o terzi ma per provare ad essere primi. Vogliamo arrivare al meglio delle nostre possibilità, poi vediamo cosa succede".

Sull'ambiente Milan - "Il Milan è una grande squadra con tantissimi tifosi. Vogliamo dare tutto fino alla fine per loro".