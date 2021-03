Milan, dalla Svezia: nessun infortunio per Ibra, in panchina con l’Estonia

MILANO – Sospiro di sollievo in ‘casa Milan‘. Si erano diffuse, infatti, voci legate a un nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, impegnato nel ritiro con la sua Nazionale. Dalla Svezia però arrivano notizie confortanti. L’attaccante rossonero aveva lasciato l’allenamento odierno prima della fine e subito si era pensato al peggio. Anche perché il calciatore è tornato in campo in campo soltanto recentemente dopo un problema di natura muscolare, accusato all’Olimpico contro la Roma. In realtà non c’è stato nessun problema fisico per l’attaccante rossonero: secondo quanto riferisce SportBladet. Il programma dei gialloblù e di Ibra era chiaro, Il giocatore infatti doveva svolgere soltanto una piccola parte di lavoro con il resto dei compagni, per continuare individualmente.

Le parole del c.t. svedese

Ne ha parlato anche il commissario tecnico svedese, Janne Andersson, in conferenza stampa: “Dall’ultima partita giocata sono passati soltanto due giorni. C’è chi ha lasciato subito l’allenamento di oggi, altri invece dopo un po’. Però era stato tutto già deciso, non ci sono casi o infortuni. Domani giocheremo l’amichevole contro l’Estonia e abbiamo un solo indisponibile: Granqvist. Zlatan Ibrahimovic? Non è infortunato, quando dico che era deciso, è perché avevamo pianificato che dovesse fare soltanto il riscaldamento con i compagni. Poi ha continuato da solo, ha fatto un lavoro defaticante. Questa cosa non l’ha fatta solo lui. Anche altri giocatori che hanno giocato domenica hanno fatto lo stesso, anche perché due giorni dopo una gara sei al massimo della stanchezza. In ogni caso Ibra ci sarà domani contro l’Estonia“.

Ibra in panchina

Inoltre durante la conferenza stampa il commissario tecnico della Svezia ha annunciato l’undici che partirà titolare domani. Ibrahimovic non ci sarà, si siederà in panchina con i suoi compagni di squadra. Dopo due gare da titolare quindi Ibra tirerà il fiato. E come spiegato da Janne Andersson, questa dovrebbe essere una decisione pianificata prima. Magari anche con lo stesso Zlatan.