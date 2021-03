Ag. Mandzukic: “Settimana prossima torna. Poi valuteremo il futuro”

MILANO – Durante la prima parte di stagione il Milan aveva affidato l’attacco a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però ha saltato molte partite sia per via del Covid sia per infortuni. Da inizio stagione, fino a termine del 2020 ha...

MILANO - Durante la prima parte di stagione il Milan aveva affidato l'attacco a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però ha saltato molte partite sia per via del Covid sia per infortuni. Da inizio stagione, fino a termine del 2020 ha saltato molte giornate di Serie A. Il solo Lorenzo Colombo, finito poi in prestito alla Cremonese di Ariedo Braida, non garantiva a Pioli sicurezza. A prova di ciò il fatto che Stefano Pioli, quando non poteva contare sull'ex PSG e Manchester United ha deciso di schierare come prima punta uno tra Rafael Leao o Rebic.

Proprio per questo Paolo Maldini e Frederic Massara hanno studiato i vari profili disponibili per poi scegliere il giocatore ideale. Il prescelto dalla dirigenza di via Aldo Rossi è stato, durante il mercato di gennaio, Mario Mandzukic. Il croato è stato scelto per due motivi ritenuti fondamentali. Il primo era svincolato (e in ottica bilancio era un affare) il secondo che, curriculum a parte, il classe '86 conosceva già la Serie A avendo vestito per anni la maglia dei Campioni d'Italia della Juventus.

Le parole dell'agente a Sky Sport

L'apporto di Mario Mandzukic però al Milan è stato minimo soprattutto perché non è stato a disposizione di Pioli per 44 giorni, saltando ben 11 partite. Ora è in dubbio anche il suo rinnovo con i colori rossoneri. Ma a fare chiarezza sul futuro del numero 9 rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Giovanni Branchini. Ecco le sue parole: "Il contratto di Mandzukic è legato ad alcune condizioni. Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se non si verificano le condizioni contrattuali. Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d'aiuto fino ad ora, mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un'altra scelta".