Milan News – Bomba Zazzaroni su Fonseca prima del Leverkusen: “Vi dico che…”

Appuntamento importantissimo per il Milan in Champions League contro il Bayer Leverkusen. I rossoneri sono chiamati a vincere per dimenticare la sconfitta all'esordio contro il Liverpool e per non complicare il percorso europeo. Fonseca deve guidare i suoi al cambio di marcia anche in Champions e la partita contro il Bayer Leverkusen può essere un altro snodo decisivo della sua avventura alla guida del Milan. Nel frattempo, però, si parla ancora del tecnico portoghese e della panchina rossonera. In particolare, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha sganciato un bel siluro nei confronti di Paulo Fonseca: ecco le sue parole in diretta TV <<<