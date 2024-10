Cardinale ribalta il Milan: vuole costruire una formazione stellare | Mercato

Meno chiacchiere e proclami, più fatti. Questo è stato il succo delle ultime dichiarazioni di Gerry Cardinale, che ancora una volta ha ribadito la sua ferrea volontà di riportare il Milan al vertice, sia in Italia che in Europa. Cardinale ha promesso nuove vittorie. E per conquistarle serviranno ovviamente anche nuovi importanti investimenti sul fronte del calciomercato. Su questo, non ci piove. E allora, come potrebbe evolversi e cambiare la formazione del Milan in vista della prossima stagione e del prossimo futuro? Basandoci sulle ultime news di mercato che circolano in orbita rossonera, noi abbiamo provato ad immaginarla, anticipando quella che potrebbe essere una formazione veramente stellare per un Milan che punta a vincere. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo a scorrere la possibile formazione rossonera, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<