Barthez: “Negli ultimi tre anni, Maignan ha scalato i ranghi a pieni voti”

Redazione Il Milanista

L’ex portiere della Francia, Fabien Barthez, dice la sua sul futuro numero 1 di Deschamps, Mike Maignan. Il portiere campione del mondo nel 1998, Barthez, ha analizzato l’estremo difensore del Milan, Maignan, pronto a prendersi la Nazionale. Le parole a Le Parisien:

“Sta per festeggiare il suo 28esimo compleanno. Peccato che abbia perso la Coppa del Mondo. Avrebbe potuto assimilare meglio la dimensione di un tale evento. Detto questo, non posso ancora giudicarlo a livello internazionale. Inizia una nuova avventura. Non è più tempo di imparare”.

Essere bravi in un club non è sufficiente? Devi essere in grado di riprodurre le prestazioni nella Nazionale?

“Assolutamente. Negli ultimi tre anni, Mike ha scalato i ranghi a pieni voti. Ma non l’abbiamo mai visto a questo livello di concorrenza”.

La sua scarsa esperienza internazionale può rivelarsi problematica?

“Suppongo di no, ha tanto talento. È bello da veder giocare. Ci sono anche altri parametri da prendere in considerazione. Il modo di vivere gli eventi. Si gioca con il meglio del proprio Paese contro il meglio della nazione avversaria. Questo non succede sempre nei club”.

Maignan è uno specialista nei rigori, è un vantaggio?

“Per me, sai, i rigori… Sono stato un portiere, conosco il lavoro. Non devi dirmelo. Parliamo di una guerra psicologica. Sono stato in grado di entrare in questo piccolo gioco, a volte con felicità e a volte no. Alla fine, se il tiro è eseguito bene, diventa un gol. D’altra parte, questa mania dei tiratori di fermare la loro corsa e poi segnare mi fa infuriare. Sono un protettore dei portieri. A questo punto rimuoviamo i portieri. Io sostengo un po’ più di equità. Attualmente, tutte le probabilità sono dalla parte del tiratore”.