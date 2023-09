Baroni: “Partita condizionata dal doppio errore sul gol del Milan”

Poco fa si è conclusa a San Siro la partita tra Milan e Verona , valida per la quinta giornata di Serie A. Dopo il match, Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la gara.

Il commento alla partita: "La partita è stata condizionata da quel doppio errore che ha fatto fare gol al Milan. In queste partite non te lo puoi permettere. Per il resto l'atteggiamento è stato buono, abbiamo tenuto bene il campo e siamo stati aggressivi. Se il Milan non ha fatto un'ottima partita, il merito è stato soprattutto del Verona. Ma non si possono commettere questi errori contro una squadra come il Milan".