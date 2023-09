Milan-Verona: ritmi bassi a San Siro, ma i diavoli ne escono vincitori

Scopriamo insieme la prestazione del Milan di Stefano Pioli, che oggi pomeriggio ha affrontato a San Siro l'Hellas Verona di Baroni

Termina qui il match di San Siro tra il Milan di Stefano Pioli e l'Hellas Verona di Marco Baroni. Il tabellone finale del match recita un 1-0 in favore dei rossoneri, che sono passati in vantaggio grazie al gol di Rafael Leao. Il lusitano parte in velocità con palla al piede, brucia i difensori avversari e mette la palla in rete di sinistro. Terzo gol consecutivo di Rafa, dopo gli ultimi due arrivati contro Roma ed Inter. Al 21' minuto di gioco arriva un miracolo di Sportiello, che da due passi neutralizza un inserimento di testa di Folorunsho, mettendo la palla in corner.

Parte forte il Verona nella secondo frazione di gioco, che prova a mettere in difficoltà i rossoneri, senza creare però occasioni da gol. Anche i rossoneri, provano l'imbucata con il solito Rafael Leao, che più volte si inserisce in corsa tra le linee degli avversari. Dopo 6 minuti di recupero termina il match di San Siro in favore dei rossoneri che mercoledì sera dovranno vedersela in trasferta contro il Cagliari.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.