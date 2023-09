Milan-Verona, le pagelle di Crudeli: “Leao, zitti tutti! Pioli, per l’amor del cielo…”

E' chiamato a sostituire un mostro come Maignan, si fa trovare pronto e risponde presente. Grandissimo intervento nel primo tempo sul colpo di testa ravvicinato e a botta sicura di Folorunsho. Fondamentale avere un portiere esperto e valido come lui alle spalle di Magic Mike. Esordio in campionato più che sufficiente e con rete inviolata. VOTO: 6,5