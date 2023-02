Baresi sulla Fondazione Milan: “In 20 anni ha realizzato 230 progetti…”

Nella mattinata di oggi il brand ambassador di Fondazione Milan, Franco Baresi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera

Redazione Il Milanista

FondazioneMilan compie 20 anni. Era il 20 febbraio 2003 quando nacque l’associazione benefica del Milan, che negli anni ha realizzato svariate iniziative in aiuto dei più bisognosi. Nella mattinata di oggi il brand ambassador di Fondazione Milan, Franco Baresi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

“Solo l’Udinese ai tempi aveva un veicolo organizzativo di simile. Siamo stati tra i primi e poi i più continui nelle attività di solidarietà. Il nostro modello è molto vicino a quello dei club inglesi“.

Un bilancio dei primi vent’anni della Fondazione

“Nei suoi vent’anni di attività Fondazione Milan ha realizzato 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l’accessibilità allo sport per tutti e nel fornire supporto educativo, sanitario e sociale. Dalla sua istituzione la Fondazione ha donato 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate a fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 Paesi di tutto il mondo”.

Il progetto di cui è più orgoglioso?

“Ci sono esperienze e viaggi che mi hanno arricchito in termini personali. In Libano, per esempio, dove siamo stati in una struttura che accoglieva profughi siriani. O in Kenya, un’altra esperienza incredibile, dove siamo stati a promuovere attraverso lo sport l’inclusione e l’aggregazione. E poi le attività di raccolta e smistamento di cibo durante il Covid. E infine le glorie”.

Cioè?

“La squadra delle leggende rossonere che ha esordito nel 2008 a fianco di Stefano Borgonovo per raccogliere fondi contro la Sla. I giocatori sanno che portare in giro per il mondo il marchio di Fondazione Milan è un privilegio. A Teheran c’erano 70 mila spettatori, a Londra pure, a Buenos Aires 40 mila. E infine mi faccia citare i tornei di golf organizzati da Daniele Massaro sempre con la Fondazione“.

I progetti futuri?

“Vogliamo concentrarci nuovamente su Milano. Da più di dieci anni abbiamo dato vita a Play More in via Moscova, un progetto sportivo pensato per ragazzi con disabilità. Su input dell’amministrazione comunale ora stiamo lavorando su nuovi spazi da restituire alla citta. Campi sortivi per le scuole, in via Gallarate e in via dei Salici, e oratori, uno al Giambellino e l’altro al Gratosoglio”.

Questa sera si terrà la festa di compleanno della Fondazione allo Sheraton di via Novara.

“Ci saranno tutti, a cominciare dal presidente Paolo Scaroni e dall’ad Giorgio Furlani. E poi Paolo Maldini, Ricky Massara, i mister Pioli e Ganz, i giocatori di ieri e di oggi. Ci saranno aste e raccolte fondi. Tra i protagonisti della serata certamente Andriy Shevchenko che porterà la sua testimonianza sul conflitto in Ucraina. Fondazione Milan sta costruendo uno spazio sportivo a Irpin, vicino a Kiev. Una serata speciale per celebrare al meglio l’impegno di questi vent’anni“.