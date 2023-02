Ieri Sheva e Tassotti a Milanello: oggi nuova seduta

Ieri nel centro sportivo del Milan si sono visti anche due ospiti d'onore. I due ex rossoneri Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti . I due hanno presieduto a parte della seduta di lavoro, hanno incontrato i ragazzi insieme anche a Stefano Pioli, Maldini e Massara. Oggi riprenderanno regolarmente gli allenamenti e la preparazione in vista dell' Atalanta , che continuerà anche oggi a lavorare a porte chiuse a Zingonia . Per il match di domenica -arbitrato dal sig. Mariani - Pioli riabbraccia Maignan e Florenzi dopo lunghi mesi di stop . Ieri il francese, lontano dai campi da gioco da 5 mesi, ha svolto l'intera seduta di allenamento con la squadra.

Viene considerato recuperato per la sfida contro la Dea ma l'ultima parola spetterà al tecnico per evitare nuove ricadute. Prosegue invece il recupero di Ismael Bennacer e Davide Calabria che però non ci saranno contro i nerazzurri. Entrambi vanno avanti con il lavoro personalizzato a Milanello. Per il centrocampista algerino i tempi di recupero si stanno allungando. Dovrebbe rivedersi e tornare a disposizione o contro la Fiorentina in campionato (prossimo 4 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi) o per la gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham a Londra (l'8 marzo). Sabato alle 14.30 invece è prevista la conferenza stampa del tecnico rossonero che parlerà con i giornalisti alla vigilia del match, come di consueto.