Milan, idea Retegui: centravanti “vecchio stampo”

Mateo Retegui è finito nel mirino dei rossoneri ed è una delle rivelazioni del calcio argentino. Il classe 1999 è di proprietà del Boca Juniors ma attualmente milita al Tigre . Tre anni fa circa stava per arrivare alla Roma (preso in procura da Francesco Totti) ma forse all'epoca era ancora troppo "acerbo" e giovane. E adesso oltre al Diavolo anche l' Udinese ha messo gli occhi su di lui. Il suo contratto scadrà tra meno di un anno e mezzo e il prezzo potrebbe essere abbordabile anche per questo motivo.

Si tratta di un giocatore completo, dotato di tecnica, fisico e fiuto per la porta. Forte anche nel gioco aereo grazie alla sua altezza (quasi 1,90 cm). Insomma potrebbe essere proprio il terminale offensivo giusto per il Milan. Nell'anno passato ha messo a segno ben 19 gol in campionato con la sua attuale squadra mentre quest'anno è a quota 4 reti in 4 gare. Il perfetto sostituto di Olivier Giroud che il prossimo 30 settembre compirà 37 anni. Il talento albiceleste potrebbe essere finalmente pronto per il "grande salto" in una big europea. Ma se ne riparlerà seriamente a fine campionato...