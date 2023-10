Il Barcellona vuole un obiettivo di mercato rossonero: tutti i dettagli

Il Barcellona sta facendo sul serio e nelle ultime ore sta per iniziare una battaglia nei confronti dell'obiettivo per la fascia rossonera

In queste ore in quel di Milano sta per prendere il via un vero e proprio duello di mercato. Stiamo parlando di due squadre che hanno grande voglia di fare la differenza e che hanno bisogno di un nuovo terzino di riserva per far riposare il loro titolarissimo. Il Milan e il Barcellona sono pronti a battagliarsi per Juan Miranda.

Il calciatore spagnolo è da tempo un obiettivo della squadra rossonera. Si sa che da quando Ballo Touré è stato ceduto, manca un sostituto in quella zona di campo. Theo Hernandez ha bisogno anche di rifiatare e la società sa di aver trovato il profilo perfetto. Proprio per questo motivo si sta muovendo in entrata e in uscita.

In Spagna, però, risulta che anche un'altra squadra sta prendendo serie informazioni per il terzino del Betis Siviglia. Il Barcellona di Xavi vorrebbe rafforzare le fasce e pare aver individuato in Miranda il profilo perfetto. Vedremo quale sarà la scelta del giocatore.

