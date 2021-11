Atletico-Milan: il fischietto rievoca brutti ricordi ai rossoneri

Slavko Vincic ha diretto già match di Champions League in stagione, ma il serbo rievoca brutti ricordi ai rossoneri

Domani sera il Milan affronterà l'Ateltico Madrid per la quinta giornata di Serie A. Un partita non affatto facile per i rossoneri che sono chiamati a vincere a tutti costi. Nel girone B, quello della formazione di Pioli, l'unica squadra al momento sicura di approdare agli ottavi è il Liverpool di Jurgen Klopp, primo a 12 punti. Poi la corsa per il secondo posto, che garantisce l'approdo al turno successivo di Champions, e al terzo posto, che porta al passaggio in Europa Leauge, è tutta aperta. E il Milan può nutrire una flebile speranza di passare.

Vincic in passato ha già arbitrato il Milan. Era l'anno scorso e il serbo non ha lasciato un buon ricordo ai tifosi rossoneri per il suo arbitraggio di Manchester United-Milan, quarti di finale di Europa League. Il fischietto infatti annullò inspiegabilmente, nella prima frazione di gioco, una rete valida a Franck Kessié (la colpa però fu della VAR). E nel secondo tempo Vincic non diede un rigore per un fallo subìto da Brahim Diaz e non mostrò a McTominay il secondo giallo per un fallo su Rade Krunic. Per la cronaca la partita finì 1 a 1 con un gol nei minuti di recupero di Simon Kjaer.