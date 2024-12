Atalanta-Milan 2-1, il commento: Lookman firma la sconfitta rossonera

Il Milan comincia con personalità e dopo 30 secondi ha subito un'occasione con Pulisic, che entra in area e tira, ma Carnesecchi è attento e respinge. Al 3' occasione anche per l'Atalanta, con una magia di Ederson dalla linea di fondo, ma Pasalic spara alto su assist del brasiliano. Al 12' la Dea sfrutta un piazzato e va in vantaggio. Punizione a lato dell'area di rigore, una sorta di corner corto: De Roon pennella sulla testa di De Ketelaere, che segna da pochi passi, staccando su Theo Hernandez. I nerazzurri sembrano controllare il gioco. Ma al 22' la squadra di Fonseca trova il pareggio. Theo manda Leao in profondità, il portoghese supera in velocità Bellanova e mette un cross basso e teso, su cui Morata si fa trovare pronto per mettere in rete l'1-1. I rossoneri, quindi, portano l'inerzia dalla propria parte. Al 36' Pulisic è costretto a fermarsi per infortunio: al suo posto Fonseca inserisce Loftus-Cheek. La prima frazione si chiude con una fase finale equilibrata. Pari all'intervallo.

La cronaca del secondo tempo

Al 51' c'è il primo sussulto della Dea, con un'iniziativa pericolosa di Lookman che mette in mezzo: chiusura provvidenziale di Thiaw in corner. La prima fase della ripresa vede una gara equilibrata. Al 75' c'è un'occasione interessante per il Milan: bella giocata di Loftus-Cheek che va via sulla linea di fondo e mette in mezzo per Musah, ma lo statunitense calcia fuori. Al 77' Fonseca sceglie di cambiare in attacco: fuori uno stanco Morata, dentro Abraham. nel finale l'Atalanta prova a spingere. All'86' ci prova Lookman con un tiro potente, Maignan mette in angolo. Ma proprio dal corner successivo i nerazzurri trovano il 2-1: angolo battuto dalla destra, spizzata di Kolasinac e Lookman chiude sul secondo palo di testa. Al 92' grande ripartenza a campo aperto di Retegui, che arriva davanti a Maignan: il portiere rossonero lo ferma con un miracolo. Si chiude così il match del Gewiss Stadium, con l'Atalanta che ha cercato di più l'episodio decisivo per portare a casa una vittoria fondamentale. Esame di maturità fallito, invece, per il Milan.