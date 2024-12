Calciomercato Milan: colpo di scena! Dall’Atalanta arriva… | News

Non solo il testa a testa sul campo: i destini di Atalanta e Milan potrebbero presto incrociarsi anche sul fronte del calciomercato, come confermano alcune delle ultime news che circolano in ambiente rossonero. Nelle ultime sessioni di mercato i due club hanno concluso un importante affare in sinergia, con il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. Nel prossimo futuro invece qualcun altro potrebbe fare il percorso inverso, passando dal nerazzurro al rossonero: ecco di chi stiamo parlando <<<