Atalanta-Milan, le pagelle di Crudeli: “Dopo stasera, possiamo dirlo: Fonseca…”

L'Atalanta passa in vantaggio sul Milan con il più classico del gol dell'ex. Chi non se lo aspettava in fondo? De Ketelaere svetta e incorna alle spalle dell'incolpevole Maignan che, per il resto, appare sempre sicuro come al solito. Sfodera una gran parata al 78' su Lookman, ma all'86 viene trafitto proprio da Lookman. Parata eccezionale anche al 92' su Retegui, ma da solo non può evitare la sconfitta. Gran peccato. VOTO: 6,5