Milan, l’importanza di ritrovare il clean sheet: e Maignan è primo in Europa…

Redazione Il Milanista

MILANO - Nel match contro il Benevento, il Milan di Stefano Pioli ha concluso, dopo quasi 2 mesi, una partita senza subire gol. Non succedeva dal 7 marzo scorso contro il Verona (vittoria per 0-2). Per i rossoneri si tratta della 13esima porta inviolata in questa stagione considerando Serie A, Europa League e Coppa Italia. Mike Maignan, portiere che il Milan ha individuato come potenziale sostituto di Donnarumma. Il 25enne del Lille ha messo a referto ben 19 "clean sheet" in questa stagione in Ligue 1 (nessuno ha fatto meglio nei cinque principali tornei europei), diventando il primo portiere a raggiungere questo record nel campionato francese dopo Kevin Trapp (PSG) nel 2015/16.

L'IMPORTANZA DELLA DIFESA E LA CRISI DEL MILAN - Insomma, il ruolo del clean sheet nel nostro campionato è realmente importante. Per diversi anni infatti che la Juventus ha portato a casa lo scudetto custodendo come un fortino la sua area di rigore e la portata guidata prima da Buffon e poi da Sczcesny. La miglior difesa non è un opinione dunque. Spesso è garanzia di vittoria, più probabilmente ad ogni modo di aver condotto un bel campionato. Non a caso il calo più vistoso che la squadra di Stefano Pioli ha avuto in questa stagione, e coinciso proprio con un decadimento improvviso del reparto difensivo.

VERSO LA SFIDA ALLA JUVENTUS - L'auspicio è ovviamente quello che, quanto la difesa ha fatto vedere di buono contro il Benevento, possa ripetersi anche nel super scontro diretto di domenica prossima contro la Juventus. Sarà partita cruciale per il destino delle due squadre e per il loro possibile futuro in Champions League. A tal proposito in difesa potrebbe essere riconfermata la coppia Romagnoli-Tomori, con Kjaer ancora alle prese con qualche problema fisico.