Anche lo Zenit San Pietroburgo pensa a Nikola Vlasic

Non ci sarebbe solo il Milan a pensare al croato Vlasic. Secondo la Gazzetta dello Sport anche lo Zenit avrebbe mostrato interesse, ma...

Redazione Il Milanista

Il Milan è alla ricerca di un trequartista per riempire il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, passato all'Inter a parametro zero. Sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sono tanti nomi come quelli di Luis Alberto, Ziyech, Isco e Vlasic.

Il laziale (probabilmente) è il preferito della dirigenza rossonera ma i 60 milioni richiesti da Claudio Lotito hanno spaventato i Milan. Non è escluso però che Maldini e Massara non provino a inserire qualche contropartita tecnica (Romagnoli?) per abbassare il prezzo dell'ex Liverpool. Ziyech, invece, è difficile che lasci il Chelsea, mentre l'entourage di Isco, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe in contatto in Siviglia. Ed è così che il nome caldo è quello di Nikola Vlasic.

Il Milan, che avrebbe già l'accordo con il croato, starebbe al lavoro i fianchi al CSKA Mosca affinché accetti il prestito con il diritto di riscatto, che diverrà obbligo qualora il club di via Aldo Rossi si qualifichi alla Champions League del prossimo anno. Un'operazione da 25 milioni di euro.

Non solo il Milan su Vlasic

Vlasic, la settimana scorsa, è tornato a disposizione del CSKA Mosca e ha ripreso ad allenarsi come riportato su Twitter dal club russo: "Nikola Vlašić è arrivato a Mosca e oggi ha tenuto una sessione di allenamento con la squadra".

Ma nelle ultime ore la concorrenza per il trequartista classe '97 sarebbe in aumento. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, anche lo Zenit San Pietroburgo avrebbe bussato alla porta del CSKA Mosca per il ragazzo, protagonista di EURO 2020 con la Croazia. Quel che è certo è che la rivalità tra i due club non faciliterà il buon esito della trattativa.

Il CSKA Mosca per lasciare partire il proprio gioiello chiederebbe, sempre secondo la rosea, 30 milioni di euro da pagare in un'unica soluzione.