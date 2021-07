Cessioni: Maldini deve piazzare gli esuberi prima dei botti finali

Non solo acquisti per Maldini e la dirigenza, che ora devono concentrarsi sulle uscite prima del rush finale di mercato.

Redazione Il Milanista

Il Milan è stato fin qui il grande protagonista del mercato italiano. La società di via Aldo Rossi è letteralmente scatenata sul mercato, ha messo a segno un colpo dopo l'altro e non si è pianta addosso dopo gli addii dolorosi di Donnarumma e Calhanoglu. Gli acquisti di Maignan, Giroud e Ballo-Tourè, uniti alle conferme costose di Tomori, Tonali e Brahim Diaz, sono la dimostrazione delle intenzioni del club, che ha voglia di tornare in alto.

La prossima sarà una stagione molto difficile, sia per il ritorno in Champions League dopo 7 anni sia perchè in Serie A sarà una lotta all'ultimo punto per le posizioni di vertice. Ma il Milan vuole restare al tavolo delle grandi, e per questo il mercato sarà fondamentale. Non solo mercato in entrata, però, perchè Maldini e Massara ora devono lavorare per piazzare gli esuberi. Tante le posizioni in bilico, tante altre già definite, bisognerà sfoltire prima di lanciare l'assalto ai tasselli mancanti nel rush finale di mercato.

Verso l'addio

Sembrava destinato all'addio Tommaso Pobega, che invece potrebbe restare in rossonero nel roster dei centrocampisti a disposizione di Pioli. Il centrocampista ex Spezia vuole sfruttare il raduno pre campionato per convincere il tecnico, e ha iniziato con il piede giusto. Partirà sicuramente Andrea Conti, non c'è spazio per lui nel Milan e si sta cercando la soluzione migliore, con la Sampdoria che è sulle sue tracce. Discorso molto simile per Samu Castillejo, difficilmente lo spagnolo continuerà la sua esperienza in rossonero dopo i tanti bassi e pochissimi alti di questi anni.

Per Mattia Caldara molto dipenderà dalle condizioni fisiche, lo staff lo valuterà attentamente e potrebbe anche restare in rosa come alternativa a Kjaer, Tomori e Romagnoli. Più complicate le posizioni di Hauge e Rafael Leao, entrambi giocatori su cui il Milan vorrebbe puntare, ma entrambi possibili fonti di plusvalenza che non farebbero sicuramente mal al bilancio. Potrebbero lasciare i rossoneri per permettere l'assalto ad un big.