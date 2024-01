Ancelotti conferma: “Il Real Madrid sarà la mia ultima panchina in carriera”

In conferenza stampa ha parlato il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti che ha detto: "Sono molto felice qui, è stato semplice e veloce. Io non avevo fretta, ma è prezioso sapere che il club volesse continuare col mio lavoro”.

“Vi posso confermare che questa è la mia ultima panchina, anche se non so quando finirò. Potrei essere ancora qui dopo il 2026 , dipenderà dai successi che riusciremo a ottenere. Mi piace Madrid , rimarrei volentieri anche nel 2027 e 2028...".

