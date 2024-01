Ranieri: “Non si può perdere così, il Milan non ha vinto per meriti suoi…”

Ieri sera al termine di Milan-Cagliari, l’allenatore dei sardi Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Sulla partita di San Siro: "Sono molto dispiaciuto. Sapevo che avremmo sofferto. Avevamo iniziato anche bene, poi dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. E questo per una squadra che deve lottare per salvarsi non va bene. Perdere contro il Milan ci sta, ma se la sudassero questa vittoria... Pensavo ci fossero giocatori che mi mettessero in difficoltà nelle scelte, ma così non va bene".