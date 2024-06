Ancelotti: “Il Milan è nel mio cuore. Che cosa c’è di meglio del Real?”

Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. Il tecnico del Real Madrid, fresco di vittoria della Champions League, ha toccato diversi argomenti e ha fatto anche riferimento al Milan. Ecco un estratto delle sue parole. Cos'è il Real Madrid per lui: "Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore, ho giocato, sono stato allenatore, è una fetta grande della mia vita professionale. Il Real è il Real, che cosa di meglio ci può essere? Qui c'è il rispetto della storia, tutti i calciatori del passato sono presenti nelle fotografie del centro sportivo". Mondiale per Club: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito". Ma intanto, parlando di mercato, grandissima attenzione. Sky Sport sgancia la bomba in diretta: "Ci risulta che..." <<<