Calciomercato Milan – Sky sgancia la bomba in diretta: “Ci risulta che…” | News

Sono ore molto calde per il Milan per quanto riguarda il calciomercato, che sta entrando nel vivo. La trattativa principale è chiaramente quella per Joshua Zirkzee. Una pista caldissima, avviata assolutamente verso i binari giusti. Lo confermano anche le ultime news di mercato riportate da Sky Sport in queste ore. In particolare, l'esperto di calciomercato Manuele Baiocchini ha sottolineato: "Giorno dopo giorno aumenta la fiducia che l'affare Zirkzee vada in porto. Gli accordi ci sono, manca ancora quello sulle commissioni dell'agente Kia Joorabchian, che ha chiesto 15 milioni di euro. Una cifra molto alta che il Milan sta cercando di limare in questi giorni per arrivare ad un accordo totale". La quadra potrebbe essere vicina e l'accordo potrebbe essere raggiunto a metà strada, a circa 10 milioni. Ma la notizia più clamorosa rivelata da Baiocchini in diretta su Sky è un'altra e riguarda un altro possibile colpaccio di calciomercato sul quale starebbe lavorando il Milan <<<