Ambrosini: “Champions? La spinta di San Siro è il valore aggiunto”

Ma qual è la chiave della tripla sfida? “Sull’uomo mi sembra scontato dire Leao, perché dal punto di vista qualitativo è quello che può maggiormente mettere in difficoltà il Napoli. Ma mi piace pensare che il Milan possa vincere la sfida in mezzo al campo. Il Milan che vince a Napoli l’anno scorso in campionato, con il gol di Giroud, è una squadra che con le mosse di Pioli riesce a gestire il centrocampo azzurro, che è nettamente quello più forte in questo momento in Italia. L’ha fatto mettendo Bennacer un po’ più alto e con Tonali che era in gran spolvero. Penso che anche quest’anno gli interpreti in quella zona di campo possano determinare le fortune del Milan all’interno della doppia sfida (di Champions League, ndr)”.